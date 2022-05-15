Реакція гравців збірної України на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні: яскраве відео
Джерело:інстаграм Андрія Пятова
Український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania підкорив публіку Євробачення-2022. Колектив став переможцем цьогорічного конкурсу та зробив нашу державу господинею наступного.
Нестримна радість футболістів
Перше місце посів український гурт Kalush Orchestra, принісши нашій країні третю в історії перемогу на Євробаченні. Журі поставили Україні 192 бали, глядачі – 439 балів.
До теми Гурт Kalush Orchestra з України переміг на Євробаченні-2022
Друге місце дісталося Великобританії, третє – Іспанії.
У збірній Україні теж слідкували за фіналом головного пісенного конкурсу року. На відео гравці національної команди аплодували та не стримували своїх емоцій, коли почули ім'я переможця турніру.
Відео, де видно реакцію гравців розмістив на своїй сторінці в інстаграм голкіпер "синьо-жовтих" Андрій Пятов.
На ролику видно, як Георгій Бущан, Олександр Караваєв та інші футболісти кричать від радості після визначення переможця.
Відео реакції гравців
Дякую за ці емоції. Перемагаємо. І перемагатимемо всюди та завжди. Слава Україні!
– підписав допис голкіпер збірної.
Збірна України розпочала підготовку до матчу проти Шотландії
- 1 травня національна команда прибула до Словенії, аби розпочати тренувальний збір у Словенії. Місце проведення запропонував президент УЄФА Александер Чеферін. Він також розпорядився, аби спілка взяла на себе всі витрати щодо перебування національної команди там.
- 1 червня збірна України зіграє у рамках плей-офф відбору ЧС-2022 проти команди Шотландії. Переможці цього поєдинку зустрінуться Уельсом 5 червня.
- Ці мали відбутися в березні, проте через повномасштабне вторгнення росіян матчі перенесли на червень.
- Перед матчем з Шотландією у національної команди запланована серія спарингів.
- 11 травня, українці зіграли проти Боруссії Менхенгладбах, де здобули впевнену перемогу. Голами відзначилися дебютанти збірної: Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок.
- У наступному товариському матчі українські футболісти зіграють проти італійського клубу Емполі (17 травня) та хорватської Рієки (18 травня).
- Головний тренер національної команди Олександр Петраков викликав до команди 10 легіонерів. У розташування збірної вже прибув Роман Яремчук. Його також помітно на відео.