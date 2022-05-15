Реакція гравців збірної України на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні: яскраве відео

Український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania підкорив публіку Євробачення-2022. Колектив став переможцем цьогорічного конкурсу та зробив нашу державу господинею наступного.

Нестримна радість футболістів

Перше місце посів український гурт Kalush Orchestra, принісши нашій країні третю в історії перемогу на Євробаченні. Журі поставили Україні 192 бали, глядачі – 439 балів.

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Друге місце дісталося Великобританії, третє – Іспанії.

У збірній Україні теж слідкували за фіналом головного пісенного конкурсу року. На відео гравці національної команди аплодували та не стримували своїх емоцій, коли почули ім'я переможця турніру.

Відео, де видно реакцію гравців розмістив на своїй сторінці в інстаграм голкіпер "синьо-жовтих" Андрій Пятов.

На ролику видно, як Георгій Бущан, Олександр Караваєв та інші футболісти кричать від радості після визначення переможця.

Відео реакції гравців

Дякую за ці емоції. Перемагаємо. І перемагатимемо всюди та завжди. Слава Україні!

– підписав допис голкіпер збірної.

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