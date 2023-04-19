Федерація тенісу України відреагувала на наказ Мінмолодьспорту про заборону змагань з росіянами

Українські тенісисти не виступатимуть на командних турнірах, якщо там з'являться спортсмени з країн-агресорів. У Федерації тенісу України підтримали наказ уряду.

В рамках здійснення заходів щодо ізоляції спортсменів з країн-агресорів Міністерство молоді та спорту видало наказ, згідно з яким українцям забороняється виступати на турнірах, де присутні представники Росії та Білорусі. Документ викликав велику дискусію в спортивному середовищі, оскільки не був детально розтлумачений.

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Українські тенісисти не змагатимуться разом з росіянами та білорусами

Федерація тенісу України опублікувала офіційну позицію щодо наказу Мінмолодьспорту. У пресрелізі організація підтвердила готовність виконувати розпорядження уряду.

"Федерація тенісу України поважає позицію Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів по відстороненню спортсменів, тренерів, інших представників РФ і РБ від участі в міжнародних спортивних змаганнях і посилення заходів щодо недопущення пропаганди військової агресії Росії проти України в середовищі спортивної спільноти.

Федерація тенісу України згідно з наказом Міністерства молоді та спорту №2031 від 12.04.2023 не відправлятиме офіційні делегації на змагання, де беруть участь представники Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Федерація тенісу України планує відправляти офіційні делегації лише на матчі Кубка Девіса, Кубка Біллі Джин Кінг, Зимові та Літні командні Кубки Європи, Європейську індивідуальну першість.

Зараз у цих змаганнях не планується участь представників РФ і РБ. Якщо ситуація зміниться, і представники країн-агресорів будуть допущені до змагань, виїзди офіційних делегацій Федерації тенісу України на ці змагання буде скасовано", – йдеться у повідомленні Федерації.

Таким чином, збірні України з тенісу не гратимуть на турнірах за участю росіян та білорусів. Як бачимо із заяви, це не стосується турнірів WTA та ATP, де представники країн-агресорів виступають в статусі нейтральних спортсменів. Чи будуть якісь зауваження уряду щодо цих змагань наразі не відомо.

Нагадаємо, що згідно з наказом Мінмолодьспорту, федерація може втратити статус національної в разі участі спортсменів, які є членами відповідних спортивних федерацій, у міжнародних спортивних змаганнях, у яких виступають спортсмени з РФ та РБ.