"70 плюс 30 і до Лондона": фани Динамо висміяли жонглювання м'ячем від Суркіса – відео
Джерело:інстаграм Динамо
Президент київського Динамо Ігор Суркіс похизувався своєю футбольною майстерністю. Уболівальники "біло-синіх" кумедно оцінили вміння власника команди.
Пресслужба київського клубу виклала відео жонглювання м'ячем не від когось із футболістів Динамо, а самого президента команди Ігоря Суркіса. Власник киян похизувався своєю технікою. Суркіс може посперечатись у такому футбольному компоненті з багатьма професійними гравцями.
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"Вийшов із тіні Бєсєдіна"
"Біло-сині" кумедно підписали відео, де президент Динамо набиває м'яч на зборах команди. Чим дали можливість залишити уболівальникам киян оригінальні коментарі під роликом із Суркісом.
Здається, ми знайшли ще нового форварда️ А ви зможете повторити?,
– підписали відео.
Відео чеканки Ігоря Суркіса
Фанати київського клубу не стали себе стримувати та висміялитаку техніку Суркіса. Вони порівняли його з Неймаром. Але найбільше коментарів було із порівнянням щодо нападника Динамо Артема Бєсєдіна, якого віддали в оренду до кінця сезону-2022/2023 в Омонію на Кіпр.
Справді, Бєсєдін взагалі не вважається забивним форвардом, марнотратом моментів. Через що потрапив у неприхильність фанатів столичного клубу.
Один із фанів порівняв президента клубу з трансфером вихованця Шахтаря Михайла Мудрика, пригадавши рекордний 100-мільйонний трансфер у лондонське Челсі. "Гірники" отримали 70 мільйонів плюс ще 30 мільйонів бонусами.
Хтось запропонував Суркісу перейти у Жирону, щоб скласти компанію колишньому лідеру киян Віктору Циганкову. На власника Динамо навіть повісили солідний цінник у 30 мільйонів.
У коментарях під відео мажйе не було тих, хто підтримав Ігоря Суркіса. Хтось заявив, що не зрозумів, чому власник Динамо під час війни в Україні втік із рідної країни.
Реакція фанатів Динамо на жонглювання Суркіса
- "Вийшов із тіні Бєсєдіна"
- "70+30 і в Лондон його"
- "Той самий мужик, який у дворі попросив на техніку один раз пробити"
- "Новий Бєсєдін під'їхав"
- "В оренду його у Жирону"
- "Всіх продав, тепер буде сам грати, бо нема кому…"
- "30 мільйонів і ні копійкою менше, і щоб факс надіслали!!!"
- "Був би кориснішим на полі, ніж Бєсєдін"
- "Супряга 3 –4 рази набиває, Бєсєдін 1 – 2. У Суркіса є потенціал"
- "Цікаво, а чи відпустять за кордон у якийсь топ-чемпіонат?"
- "Це презентація нового форварда???"