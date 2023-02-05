"70 плюс 30 і до Лондона": фани Динамо висміяли жонглювання м'ячем від Суркіса – відео

Президент київського Динамо Ігор Суркіс похизувався своєю футбольною майстерністю. Уболівальники "біло-синіх" кумедно оцінили вміння власника команди.

Пресслужба київського клубу виклала відео жонглювання м'ячем не від когось із футболістів Динамо, а самого президента команди Ігоря Суркіса. Власник киян похизувався своєю технікою. Суркіс може посперечатись у такому футбольному компоненті з багатьма професійними гравцями.

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"Вийшов із тіні Бєсєдіна"

"Біло-сині" кумедно підписали відео, де президент Динамо набиває м'яч на зборах команди. Чим дали можливість залишити уболівальникам киян оригінальні коментарі під роликом із Суркісом.

Здається, ми знайшли ще нового форварда️ А ви зможете повторити?,

– підписали відео.

Відео чеканки Ігоря Суркіса

Фанати київського клубу не стали себе стримувати та висміялитаку техніку Суркіса. Вони порівняли його з Неймаром. Але найбільше коментарів було із порівнянням щодо нападника Динамо Артема Бєсєдіна, якого віддали в оренду до кінця сезону-2022/2023 в Омонію на Кіпр.

Справді, Бєсєдін взагалі не вважається забивним форвардом, марнотратом моментів. Через що потрапив у неприхильність фанатів столичного клубу.

Один із фанів порівняв президента клубу з трансфером вихованця Шахтаря Михайла Мудрика, пригадавши рекордний 100-мільйонний трансфер у лондонське Челсі. "Гірники" отримали 70 мільйонів плюс ще 30 мільйонів бонусами.

Хтось запропонував Суркісу перейти у Жирону, щоб скласти компанію колишньому лідеру киян Віктору Циганкову. На власника Динамо навіть повісили солідний цінник у 30 мільйонів.

У коментарях під відео мажйе не було тих, хто підтримав Ігоря Суркіса. Хтось заявив, що не зрозумів, чому власник Динамо під час війни в Україні втік із рідної країни.

Реакція фанатів Динамо на жонглювання Суркіса

"Вийшов із тіні Бєсєдіна"

"70+30 і в Лондон його"

"Той самий мужик, який у дворі попросив на техніку один раз пробити"

"Новий Бєсєдін під'їхав"

"В оренду його у Жирону"

"Всіх продав, тепер буде сам грати, бо нема кому…"

"30 мільйонів і ні копійкою менше, і щоб факс надіслали!!!"

"Був би кориснішим на полі, ніж Бєсєдін"

"Супряга 3 –4 рази набиває, Бєсєдін 1 – 2. У Суркіса є потенціал"

"Цікаво, а чи відпустять за кордон у якийсь топ-чемпіонат?"

"Це презентація нового форварда???"

Динамо готується у Туреччині до другого кола сезону-2022/2023. Кияни провели вже чотири контрольні спаринги, у яких здобули лише одну перемогу над Уніря Деж 5:1. Також підопічні Мірчі Луческу двічі програли та розписали одну мирову.