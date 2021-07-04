Ні слова про Україну: реакція англійських ЗМІ на матч 1/4 фіналу Євро-2020

Збірна Англії впевнено перемогла Україну з рахунком 4:0 в 1/4 фіналу Євро-2020. Британські ЗМІ радіють історичній звитязі своєї команди та вимагають продовження.

Тепер ми точно їдемо додому

Завдяки перемозі в матчі з Україною збірна Англії вийшла до півфіналу. Уже 7 липня англійці зустрінуться на лондонському "Вемблі" з Данією.

Як це було Україна зазнала прикрої поразки від Англії та не змогла вийти в півфінал Євро-2020: відео

"Тепер ми точно їдемо додому", – говорить заголовок на обкладинці Sunday Express з фотографією радісного Кейна.



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"Ми прийшли, ми побачили, ми перемогли". Sunday People креативно обігрує крилатий римський вислів за допомогою прізвищ англійських гравців.



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На обкладинці Sunday Mirror фотографія радісного Гаррі Кейна. Газета просить англійців задати тепер таку ж прочухану данцям в 1/2 фіналу.



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"Приголомшлива четвірка". The Observer у заголовку на головній спортивній смузі обігрує чотири голи у ворота збірної України.

Заголовок розміщений під фотографією Джордана Хендерсона, який у грі з Україною відсвяткував свій перший гол у футболці Англії.



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The Mail on Sunday підкреслює спільний вплив нападників Рахіма Стерлінга та Гаррі Кейна, кожен з яких забив по три голи на Євро-2020.



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Sunday Times описує роль Кейна та закликає не критикувати футболіста.

"Кейн зараз має три голи у двох іграх, і критика, з якою він зіткнувся на груповому етапі, здається дедалі дурнішою. Те саме стосується і Гарета Саутгейта, який став першим менеджером після сера Альфа Ремзі, який вів "Трьох левів" у два півфінали поспіль. Шануйте його – і дорожіть цією командою Англії".

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