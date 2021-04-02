РБ Лейпциг – Баварія: де дивитися матч Бундесліги

У суботу, 3 квітня, Лейпциг на власному полі прийматиме Баварію у топ-матчі Бундесліги. В Україні цю зустріч можна переглянути онлайн.

Матч між РБ Лейпцигом та Баварією відбудеться у Лейпцигу на "Ред Булл Арені". Початок гри о 19:30 за київським часом.

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РБ Лейпциг – Баварія: де дивитися

Трансляція матчу РБ Лейпциг – Баварія в Україні буде доступна на платформі Megogo.

Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".

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