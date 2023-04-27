Слідом за Реалом: Барселона сенсаційно програла Райо Вальєкано – відеоогляд

31-й тур Ла Ліги приніс на поразки двох лідерів чемпіонату – Реала та Барселони. Каталонський колектив 26 квітня несподівано програв на виїзді Райо Вальєкано.

Райо Вальєкано – Барселона 2:1

Голи: Гарсія Рівера, 19, Гарсія, 53 – Левандовський, 83

Барселона підійшла до цього поєдинку у статусі фаворита. Однак першу загрозу та перший гол забили якраз не футболісти каталонського клубу. На 19-й хвилині нулі на табло були розмочені – 1:0 на користь Райо, пише 24 Канал.

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Все розпочалось із того, що Гаві програв боротьбу за м'яч Камельйо на своїй частині поля. Футболіст Райо Вальєкано не став бити, а віддав під удар Гарсії Рівері, який більярдним пострілом у дальній нижній кут вразив володіння тер Штегена.

Райо несподівано першим повело у рахунку.

Барселона відповіла ударом впритул від Левандовського. Роберту не вдалось переграти в очній зустрічі голкіпера.

Господарі поля теж не стали відсиджуватись в обороні, а продовжували штурмувати володіння німецького воротаря Барселони.

Наприкінці першого тайму м'яч таки побував у сітці воріт Райо. Педрі вивів Левандовського на ударну позицію, Роберт забив, але зробив це з офсайда. Тому взяття воріт не було зараховане.

Райо Вальєкано пішло на перерву за переможного для себе рахунку 1:0.

Обмінялись голами

На старті другої 45-хвилинки господарі подвоїли свою перевагу на табло. І знову не без помилки футболістів каталонського клубу. Де Йонг грубо помилився у центральному колі, м'яч перехопив Гарсія, наблизився до воріт тер Штегена та розстріляв володіння німця – 2:0.

Гостям вдалось відквитати один гол лише на 83-й хвилині. Коли удар Кессьє був заблокований захисником, а першим на підбиранні був Левандовський. Роберт потужним ударом скоротив відставання Барселони 2:1.

Як не старались підопічні Хаві забити ще, але бодай зрівняти рахунок їм не вдалось. У підсумку – 2:1, несподівана домашня перемога Райо Вальєкано над лідером Ла Ліги.

Поразка не завадила Барселоні продовжити бути лідером іспанської першості. Перевага над другим Реалом продовжує складати 11 балів, адже "вершкові" у цьому турі теж програли Жироні 4:2.

Райо Вальєкано з 43 очками йде 9-м.

Райо Вальєкано – Барселона: відеоогляд матчу