Расистський скандал: український хокеїст показав ганебний жест темношкірому супернику – відео

У рамках 4 туру Української хокейної ліги в матчі між Кременчуком і Донбасом стався скандал. Форвард Кременчука Андрій Денискин достроково покинув лід через расистський жест.

Гравця чекає суворе покарання

Скандальний інцидент стався на 36 хвилині матчу УХЛ. Українець Андрій Денискин продемонстрував расистський жест на адресу американського гравця Джалена Смерека, який влітку став хокеїстом Донбасу.

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Хокеїст Кременчука Денискин, ймовірно, імітував поїдання банану. Досить часто спортсменів карають за ідентичні жести на адресу суперників, ідентифікуючи їх як прояви расизму.

За расистські жести хокеїст Кременчука отримав дисциплінарний штраф і був вилучений з майданчика до кінця гри.

Відео скандального інциденту

Українська хокейна ліга повідомила, що проти Денискин буде відкрито дисциплінарне провадження.

Денискин перепросив

Після поєдинку Денискин опублікував допис у своєму інстаграмі, де перепросив у Смерека. Гравець Кременчука написав, що показав жест, перебуваючи у пориві гніву.

"Хочу висловити публічні вибачення перед гравцем хокейного клубу Донбас Джаленом Смереком. Під час матчу Кременчук – Донбас, я, перебуваючи в негативних емоціях, показав жест, який хтось може вважати як образу в расовій приналежності. Я поважаю всіх людей незалежно від їх расової чи національної приналежності. Емоції на хокеї, на жаль, бувають різні", – написав хокеїст.



Денискин перепросив в інстаграмі / Скриншот

Зазначимо, що гра відбулася 26 вересня і завершилася перемогою Кременчука з рахунком 3:2. Попри поразку Донбас залишився лідером у турнірній таблиці.