Рашизм – це чума 21 століття: Динамо яскравим відео закликало боротись проти окупантів
13 березня 2022 , 15:24Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал Динамо
Київське Динамо яскравим роликом закликало українців не здаватись. У клубі прокоментували вторгнення Росії в Україну.
Рашизм – бажання переписати історію кров'ю
У київському клубі створили спеціальний ролик, у якому пояснили значення слова "рашизм". У Динамо назвали рашизм чумою 21 століття.
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Рашизм – це:
- ідея вищості Руского міра над світом
- бажання переписати історію кров'ю
- намір змінити світоустрій міжнародних відносин
- зміна кордонів за допомогою війни
- готовність вдарити ядерною зброєю по мирних містах
- заперечення права на існування українців
- культ особистості терориста №1 у світі
- масова імперська істерія росіян
- нові тоталітарні символи та ритуали
- репресії проти меншості, щоб зберегла ясність розуму
- не гітлерівська Німеччина
- рашистська Росія Путіна
- це чума 21 століття
Зазначили у відео про літеру Z. Саме такий символ позначає російську військову техніку, яка вдерлась на територію України, розв'язавши війну. У ролику цю літеру назвали символом темряви, який поглинає світ.
Дивіться відео від Динамо присвячене війні в Україні