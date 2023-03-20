Збірна Англії втратила забивного нападника перед матчем проти України
Збірна Англії внесла зміни до списку викликаних гравців на матчі проти Італії та України. Одразу троє гравців через ушкодження не зможуть зіграти в березневих матчах за "трьох левів"
Збірна Англії в березні 2023 року зіграє два офіційні матчі у відборі на Євро-2024. Спочатку 23 березня англійці на виїзді зіграють проти збірної Італії. А після цього 26 березня в Лондоні прийматимуть збірну України.
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На ці два матчі головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт викликав 25 футболістів. Але вже після цього довелося вносити зміни в цю заявку.
Через різноманітні ушкодження збірній Англії в цих матчах не зможуть допомогти воротар Нік Поуп, півзахисник Мейсон Маунт та форвард Маркус Рашфорд.
Варто відзначити, що Маунт через ушкодження не грає з кінця лютого 2023 року, і вже пропусти чотири матчі Челсі. В клубі заявили, шо йому потрібен час на відновлення.
Водночас з цієї трійки найбільш значною може стати втрата саме Рашфорда. Адже до цього нападник перебував у чудовій формі. Після чемпіонату світу, де він забив три голи, гравець забивав за МЮ у семи матчах поспіль. Він став другим гравцем після Вейна Руні, хто забивав у шести поспіль матчах на стадіон "Олд Траффорд".
Загалом після повернення з ЧС-2022 він забив 19 голів та віддав чотири результативні передачі у 25 матчах. У тому числі він відзначився у фіналі Кубка футбольної ліги, де МЮ здобув перемогу.
Тренерський штаб збірної Англії після втрати одразу трьох гравців, вирішив до збірної викликати лише одного футболіста на заміну – воротаря Фрейзера Форстера.