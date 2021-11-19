Раніше у відпустку: заключний матч першого кола для Дніпра-1 та Маріуполя перенесено

Маріуполь через свій сайт повідомив, що гру 18-го туру УПЛ проти Дніпра-1 перенесено. Ця зустріч буде останньою для команд у 2021 році.

Гра, яка спочатку мала відбутися 13 грудня, тепер пройде 10 грудня на стадіоні імені В.С.Бойка. Стартовий свисток арбітра пролунає о 17:00.

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Поєдинок юнацьких команд Маріуполя та Дніпра-1 відбудеться 9 грудня. Початок о 12:00.

Чому матч перенесли?

Офіційна причина для перенесення наразі невідома. На сайті української Прем'єр-ліги інформації також немає, але дата матчу на сайті УПЛ вже стоїть нова. Швидше за все перенесення пов'язане з тим, щоб футболісти могли раніше вирушити у відпустку перед початком зимових зборів.

На даний момент Дніпро-1 посідає п'яте місце у турнірній таблиці після 14 зіграних турів з 28-ма очками в активі. ФК Маріуполь розташувався на останньому місці, азовці мають лише сім очок.