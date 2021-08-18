Рамос спричинив перший зірковий скандал у ПСЖ: що сталося

Французький ПСЖ зібрав у своєму складі відразу декількох провідних футболістів світу. Та не встиг розпочатися сезон, як у французькому клубі виник перший скандал з новачком.

Рамос поводиться зарозуміло

У ПСЖ незадоволені поведінкою колишнього захисника мадридського Реала Серхіо Рамоса. Іспанець приєднався до ПСЖ влітку як вільний агент.

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Джерела у французькій команді стверджують, що Рамос поводиться зарозуміло щодо персоналу клубу.

У ПСЖ не планують миритися з подібною поведінкою захисника. Якщо Рамос не змінить свого ставлення до справи, то головний тренер Маурісіо Почеттіно не гарантує йому місця у стартовому складі команди.