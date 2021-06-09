Рамос хоче залишитись у Мадриді: Реал викине капітана за двері

Епопея продовження контракту Серхіо Рамоса з Реалом близька до завершення. У "Королівському клубі" готують прощальну церемонію.

Реал позбудеться лідера оборони

Захисник збірної Іспанії Серхіо Рамос не хоче покидати мадридську команду. Лідер оборони та капітан намагатиметься домовитись про ще одну зустріч із президентом Реала Флорентіно Пересом.

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Рамос готовий прийняти будь-які умови клубу. Хоча до цього часу футболіст декілька разів відхиляв пропозицію "вершкових" про продовження контракту. Тепер думка гравця кардинально змінилась. Серхіо хоче завершити футбольну кар'єру саме у Мадриді. На це є дві причини – призначення Карло Анчелотті на пост головного тренера Реала та продовження угод із його друзями Лукою Модричем та Лукасом Васкесом.

Чому Рамос відхиляв пропозиції "Королівського клубу"? Все через те, що клуб зі столиці Іспанії пропонував футболісту контракт на один рік із зменшення зарплати на 10%. Серхіо ж хотів поставити підпис під 2-річною угодою. Такі відмови захисника зіпсували стосунки із керівництвом клубу, яке готує прощальну церемонію іспанському гравцю. Тепер майбутнє Рамоса не буде залежати лише від оборонця.