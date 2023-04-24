Як Росія використовує ралі "Шовковий шлях" для прикриття своїх вбивць з ГРУ в Європі

Вище російське політичне та військове керівництво давно зрозуміло, що для досягнення своїх цілей деколи можна піти "обхідним шляхом". Таким для них став спорт. Тож саме його використовують для прикриття, у тому числі диверсій в інших країнах та вбивстві тих, хто став неугодний Росії.

З 2009 року існує щорічне ралі "Шовковий шлях". Спочатку воно було між Казанню та Ашхабадом. Та згодом розрослося, і з 2016 року його продовжили від Москви до Пекіна, а потім і Сіаня. Та як показує спільне розслідування The Insider, Bellingcat, Der Spiegel та Le Monde, це ралі під повним контролем російського Головного розвідувального управління (ГРУ). І з ним можуть бути пов’язані як замахи на вбивства, так і диверсії в європейських країнах. 24 Канал коротко переповідає суть розслідування.

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Нагорода від ГРУ

Головою асоціації Silkway Rally (SWR) є Булат Янборисов. Саме він отримав з рук заступника начальника ГРУ генерала Владіміра Алєксєєва орден Алєксандра Нєвського. Особливістю цього ордену є те, що це військова нагорода. А вручили її Янборисову "за заслуги у зміцненні обороноздатності країни та за успішне вирішення спеціальних завдань". Тож які такі "спеціальні завдання" виконував Янборисов, що отримав військову нагороду?

Дивіться відео про те, як Янборисов отримав орден за "спеціальні заслуги"

Ралі "Шовковий шлях" як прикриття

Ралі "Шовковий шлях" лише, на перший погляд, видається чисто спортивною подією. Насправді у внутрішніх документах чітко вказано про "м'яку силу", яку він має виконувати, особливо що стосується просування Росії в азійському регіоні. Для прикладу, сприяти проєкту Siberian Power 2 задля постачання російського газу до Китаю (це співпраця "Газпрому" та китайської CNPC).

Ще одним напрямком "м’якої сили" було зближення таких країн, як Росія, Китай, Іран, Катар, Афганістан, Сирія, Туркменістан та Таджикистан. Частково через ці країни навіть мав пройти маршрут ралі в кінці 2022 року.

Не без "українського питання"

В цьому ж внутрішньому документі SWR не обійшлося і без більш деталізованих політичних цілей Росії. У тому числі щодо питання Криму. Там через "Шовковий шлях" намагалися тиснути на Туреччину, у тому числі через "сирійську складову" з усіх питань, що цікавлять Росію, включаючи Азербайджан, Вірменію, Крим і Сирію. І там же була "пропозиція Талібану дорожньої карти до міжнародної легітимності в обмін на визнання Криму російською територією".

Але і цього SWR виявилося замало. Журналісти отримали ще один внутрішній документ від 12 листопада 2021 року. Він під грифом "Цілком таємно". Це доповідь Булата Янборисова міністру оборони Росії Сєргєю Шойгу. І вже там вказано про можливість створення нових військово-політичних союзів, а також збільшення військової присутності Росії в Центральній Азії та на Сході. Серед іншого там також згадується і вихід російського військово-промислового комплексу на нові ринки збуту серед тих, ким "були проведені переговори щодо підтримки платформи Silkway". Серед таких країн – Китай, Туреччина, Катар та ОАЕ.

Замість гонок – диверсії

Джерела в SilkwayRally стверджують, що їм невідомо, чим взагалі займався Янборисов у компанії та чи мав він хоч якесь відношення до організації перегонів.

Натомість журналісти встановили його доволі тісний зв’язок з ГРУ. Лише у 2022 році він понад 60 разів спілкувався телефоном з генералом Алєксєєвим. Контакти між ними були особливо інтенсивними незадовго до і в перші два місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну (за даними джерел, Алексєєв грав найактивнішу роль в організації першої фази вторгнення, що, втім, завершилася зовсім не так, як її планували).

Спілкувався Янборисов не лише з Алєксєєвим, але як мінімум із 11 іншими співробітниками ГРУ, троє з яких — офіцери військової частини 29155. Це саме та військова частина, співробітники якої причетні до отруєння "Новічком" колишнього агента ФСБ Сергія Скрипаля та його доньки в Англії, а також Ємельяна Гебрева в Болгарії. Вони ж причетні й до вибухів військових складів в Чехії та Болгарії.

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Часто Янборисов спілкувався з Рустамом Джафаровим з військової частини 29155. У 2010 – 2013 роках він подорожував європейськими країнами під іменем "Рустам Джамалов". І використовував паспорт з номером, який лише на одну цифру відрізнявся від номера паспорта "Руслана Боширова" (Анатолія Чепиги) та "Олександра Петрова" (Олександра Мішкіна), який підозрюють в отруєнні Скрипалів. У 2011 році "Рустам Джамалов" літав разом із "Русланом Бошировим" в одне з міст Центральної Європи, поряд з яким за кілька днів вибухнув склад боєприпасів.

У 2021 році Джафаров вже під своїм справжнім іменем числився співробітником компанії Silkway Rally Directorate.

Серед інших контактів Янборисова – колишній командуючий російськими силами спеціальних операцій Олег Мартьянов. А також декілька соратників власника російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

"Безвізовий режим" та явочна квартира для ГРУ

Після початку повномасштабного вторгення Росії до України, росіянам доволі обмежили можливість для пересування світом. Але для "співробітників" SilkwayRally жодних проблем з цим не виникало. Той же Янборисов більшість часу проводить в Європі та Азії, лиш ненадовго повертаючись до Росії. Йому належить квартира в Парижі. І журналісти припускають, що її могли використовувати як явочну для ГРУ.

Те саме стосується й особняка в болгарському Созополі неподалік Бургаса. Не виключно, що саме там і перебував Денис Сєргєєв, якого підозрюють в отруєні Ємельяна Гебрева.

Квартири та компанії Янборисова – не менш цінний актив для ГРУ, ніж інфраструктура, створена для ралі. Але якщо остання є приводом для подорожі резидентів до країн Центральної Азії та Китаю, то перші дозволяють ГРУ мати легальний привід для використання нерухомості та грошей у Європі. Причому, на відміну від резидентів ГРУ, які працюють під дипломатичним прикриттям і перебувають під постійним наглядом місцевих спецслужб, Янборисов та його син можуть подорожувати Європою, не привертаючи до себе зайвої уваги.

Сам Янборисов в коментарі журналістам спростовує всі свої зв’язки з ГРУ. А орден нібито отримав за допомогу в поставці медичного обладнання для боротьби з коронавірусом з Китаю в Росію. Правда він же заявив, що з генералом Алєксєєвим не спілкувався з початку війни проти України. Але ці його слова спростовують дані телефонних дзвінків.