Кочергін в стилі Мессі забив ювілейний м'яч за Ракув: відео ефектного голу

Один крок залишилося зробити польскому Ракуву до омріяного чемпіонства в Екстраклясі. В черговому поєдинку чемпіонату команда Владислава Кочергіна не залишила шансів Лехії.

У п'ятницю, 29 квітня, у поєдинку 30-го туру чемпіонату Польщі Ракув на власному полі приймав Лехію з Гданська. Одним з героїв поєдинку став український хавбек Владислав Кочергін, пише 24 Канал.

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Гол а-ля Мессі

26-річний уродженець Одеси вийшов на поле у стартовому складі. За 15 хвилин до завершення поєдинку Кочергін відзначився результативним ударом.

Владислав отримав розрізний пас від Франа Тудора та елегантно переграв голкіпера гостей. Красень-гол подвоїв перевагу Ракува в матчі. Одразу після забитого м'яча тренер "червоно-синіх" замінив українця.

Відео голу Кочергіна

Деморалізований суперник пропустив ще два голи і в підсумку Ракув здобув перемогу з рахунком 4:0. Після 30-ти зіграних матчів команда Кочергіна на 11 очок випереджає Легію. У наступному турі "червоно-сині" можуть оформити перше чемпіонство у своїй історії.

Відеоогляд матчу Ракув – Лехія

Результати Кочергіна в Ракуві