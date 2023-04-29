Кочергін в стилі Мессі забив ювілейний м'яч за Ракув: відео ефектного голу
Один крок залишилося зробити польскому Ракуву до омріяного чемпіонства в Екстраклясі. В черговому поєдинку чемпіонату команда Владислава Кочергіна не залишила шансів Лехії.
У п'ятницю, 29 квітня, у поєдинку 30-го туру чемпіонату Польщі Ракув на власному полі приймав Лехію з Гданська. Одним з героїв поєдинку став український хавбек Владислав Кочергін, пише 24 Канал.
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Гол а-ля Мессі
26-річний уродженець Одеси вийшов на поле у стартовому складі. За 15 хвилин до завершення поєдинку Кочергін відзначився результативним ударом.
Владислав отримав розрізний пас від Франа Тудора та елегантно переграв голкіпера гостей. Красень-гол подвоїв перевагу Ракува в матчі. Одразу після забитого м'яча тренер "червоно-синіх" замінив українця.
Відео голу Кочергіна
Деморалізований суперник пропустив ще два голи і в підсумку Ракув здобув перемогу з рахунком 4:0. Після 30-ти зіграних матчів команда Кочергіна на 11 очок випереджає Легію. У наступному турі "червоно-сині" можуть оформити перше чемпіонство у своїй історії.
Відеоогляд матчу Ракув – Лехія
Результати Кочергіна в Ракуві
- Нагадаємо, що Владислав Кочергін захищає кольори Ракува з березня 2022 року.
- До Польщі він перебрався з луганської Зорі на правах вільного агента.
- В нинішньому сезоні Владислав зіграв 40 поєдинків у всіх турнірах та забив 10 голів. Також на рахунку українця 3 результативні передачі.
- Трансферна вартість одного з лідерів Ракува складає 1,8 мільйона євро.