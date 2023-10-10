Вже витратив понад мільйон: Ракіцький взяв на себе реабілітацію пораненого військового

Українські футболісти ще більше об'єднались після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Одним із таких гравців, які допомагають армії фінансово, став центрбек Шахтаря Ярослав Ракіцький.

Центральний захисник хоч і виступав протягом 2019-го по 2022-й роки у країні-агресора, але вже 2 березня 2022-го покинув пітерський Зєніт. Лише наприкінці липня перебрався у турецький Адана Демірспор, а вже 16 січня 2023-го повернувся у Шахтар.

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Добре серце "гірника"

Від того моменту Ярослав встиг побути капітаном "гірників" у декількох матчах та чисельно допомогти українським військовим. Ракіцький відзначився черговим красивим та патріотичним вчинком.

Центрбек взяв на себе усі витрати по реабілітації бійця 3-ї ОШБр, який у мирний час був представником ультрасу Шахтаря Микити Стецюри. Захисник України воював за рідний Бахмут, який є одним із пекельних місць передової, де й у квітні 2023-го отримав важке поранення.

На щастя, у Вінниці лікарям вдалось стабілізувати стан футболіста. Тепер військовий проходить реабілітацію у столиці України. Відзначимо, що один місяць реабілітації пораненого військового обходиться у 300 тисяч гривень.

Ракіцький вже допоміг уболівальнику на суму у розмірі 1,1 мільйона гривень.

Нагадаємо, що раніше футболіст Шахтаря відвідував пораненого уболівальника у госпіталі, куди приїжджав не з порожніми руками. Ярослав подарував фану ігрову футболку.

Цікаво, що одразу після 24 лютого 2022 року українські футболісти, які грають за кордоном, створили фонд, куди кидають свої пожертви на підтримку рідної країни. Ініціатором такого кроку став нинішній тренер збірної України Сергій Реброва. Про це раніше розповідав півзахисник Дженоа Руслан Маліновський.

Ракіцький у поточному сезоні-2023/2024 провів за "гірників" вже 6 матчів, у яких забив один гол. Контракт Ярослава з Шахтарем розрахований до кінця червня 2024-го.