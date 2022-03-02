Ракіцький покинув Зеніт після вторгнення Росії на Україну

Український захисник Ярослав Ракіцький залишив Зеніт. Контракт 32-річного футболіста розірвано на його прохання через тяжку сімейну ситуацію.

Справжньою причиною відходу Ракіцького міг стати збройний напад Росії на території України.

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"У зв'язку з тяжкою сімейною ситуацією гравець попросив про дострокове розірвання контракту з клубом. Ми щиро бажаємо благополуччя рідним та близьким Ярослава Ракіцького і, звичайно, висловлюємо надію побачитись на футбольних полях", – йдеться у заяві.

Що відомо про Ракіцького

Ярослав Ракіцький виступає за Зеніт з 28 січня 2019 року. У складі клубу він провів 108 ігор, у яких забив 7 м'ячів.

З петербурзькою командою він тричі вигравав чемпіонат Росії, один раз перемагав у Кубку країни, і ще двічі виборював Суперкубок.

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