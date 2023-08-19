Перетворили центр Чернігова на море крові: реакція спорту на удар по рідному місту Ярмоленка

У суботу, 19 серпня, українці святкують чудове свято Преображення Господнього. Однак Росія зробила усе, аби перетворити вихідний у жахливий смертельний день мешканців Чернігова.

Росія продовжує тероризувати український народ. Неспокійна ніч вплила у смертельний ранок. Близько 11:30 у Чернігові пролунали вибухи. Росіяни ракетою "Іскандер" попала у Драмтеатр, де була виставка виробників дронів.

До теми У Чернігові перенесли матч Першої ліги через цинічний ракетний удар Росії

Спортсмени пліч-о-пліч із мешканцями Чернігова

Тому чимало людей зібралось у центрі міста, аби спокійно провести вихідний святковий день, який ворог перетворив у день жалоби.

Спершу повідомлялось про 5 загиблих, але згодом оголосило про 6-ту жертву ракетного удару. На жаль, лікарям не вдалось врятувати маленьку дівчинку, життя якої окупанти обірвали у лише її 6 років. Мама загиблої дитини перебуває у важкому стані.

Згодом стало відомо, що ця кількість загиблих зросла до 7. Ще 117 людей постраждали внаслідок удару, великій кількості із них потрібне хірургічне втручання.

Саме 19 серпня у Чернігові повинен був відбутись матч місцевого футбольного клубу проти Маріуполя у 4-му турі Першої ліги України. Поєдинок перенесли на іншу дату, адже наразі у цьому українському місту не до спорту.

Сайт 24 Каналу зібрав підбірку реакцій українського спорту на терористичний удар росіян по Чернігову.

Більшість із українських спортсменів поширили коротке відео, у яке чисто випадково потрапив момент прильоту по Драмтеатрі. Дівчинка із кошичком фруктів у руках просто робила фото на фоні цього об'єкта інфраструктури, як в цей момент ракета влучила у будівлю.

Відзначимо, що Росія завдала удару по рідному місту капітана збірної України з футболу та київського Динамо Андрія Ярмоленка.

Тримайся, рідненький,

– написав футболіст.



Реакція Андрія Ярмоленка / Скриншот із інстаграму футболіста

Відреагував на цинічний удар по рідному місту Ярмоленка і його одноклубник по Динамо Микола Шапаренко.



Реакція Миколи Шапаренка / Скриншот із інстаграму футболіста

Також не міг опинитись осторонь нападник Брюгге Роман Яремчук.



Реакція Романа Яремчука / Скриншот із інстаграму футболіста

Також свої реакції у соцмережах залишили інші зірки українського спорту – Анна Рижикова, Анна Різатдінова, Анжеліка Терлюга, Леся Цуренко та інші.



Реакція Лесі Цуренко / Скриншот із інстаграму тенісистки



Анна Рижикова про удар по Чернігову 19 серпня / Скриншот із інстаграму легкоатлетки



Реакція Анни Різатдінової / Скриншот із інстаграму колишньої гімнастки



Реакція Анжеліки Терлюги / Скриншот із інстаграму каратистки

Лівий захисник Арсенала та амбасадор платформи UNITED 24 Олександр Зінченко вкотре нагадав своїм підписникам, що Росія – країна-терорист.



Реакція Олександра Зінченка / Скриншот із інстаграму футболіста