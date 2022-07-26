Ракетний обстріл Харкова: уламки потрапили на стадіон "Металіст"

Вранці 26 липня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Харкову. Цього разу постраждав і стадіон "Металіст".

Ракетний удар по Харкову 26 липня було завдано близько 5:00 ранку. Ворожі ракети впали у Слобідському районі міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство, багатоповерховий будинок, автосалон. Декілька ворожих снарядів влучили по відкритій місцевості. Вже згодом стало відомо, що пошкоджено і стадіон "Металіст", який був поруч з місцем удару.

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Також стало відомо, що удар було завдано з зенітно-ракетних систем середнього радіуса дії С-300. Інформації про жертв внаслідок ракетного удару немає.

Водночас соцмережі облетіла фотографія з димом за стадіону "Металіст", а також уламках на газоні.

Та у футбольному клубі Металіст запевнили, що стадіон внаслідок обстрілу не постраждав.

"Як ви вже знаєте, удар був не по стадіону, а за 400 – 500 метрів від нього. Внаслідок ударної хвилі земля та каміння обсипали західну частину ОСК "Металіст", де розміщена VIP-трибуна, та невелика ділянка поля. Але це такі пошкодження, які усунуть наші агрономи за короткий термін. Серйозних ушкоджень вдалося уникнути. Ніхто не постраждав, вікна не вилетіли. На думку наших працівників, це не було схоже на уламки ракети, але більше про це можуть розповісти фахівці. У нас немає їхніх висновків", – розповів представник пресслужби футбольного клубу Металіст.