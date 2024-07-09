Навіки "Янгол спорту": росіяни вбили 10-річного українського каратиста Максима Симанюка

9 липня 2024, 10:57
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Джерело:

Українська федерація карате

З початку повномасштабного вторгнення Росія систематично тероризує Україну ракетними обстрілами. Чергова масштабна атака відбулася 8 липня.

Унаслідок неї вже відомо про 38 загиблих та майже 200 поранених людей. Одним з тих, чиє життя обірвалося, став 10-річний юний спортсмен.

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Жахлива трагедія

Українська федерація карате повідомила, що під час атаки на Київ загинув вихованець клубу "Чемпіон" Максим Симанюк. Він знаходився вдома, коли ворожа ракетка прилетіла у житловий будинок.

Це Максим Симанюк, каратист, 10 років. Він, його сестра та мати були вбиті російською ракетою у власному будинку в Києві. Максимці назавжди 10. Щирі співчуття батькові, а також клубу "Чемпіон", де тренувався Максим, та тренеру Володимиру Боєву. Вічна пам'ять,
– йдеться у повідомленні УФК.

Також на цю трагедію відреагував і наставник загиблого каратиста:

"Сьогодні російські нацисти вбили нашого маленького Чемпіона Максима Симанюка. Ненависті недостатньо. Помста буде вічною".

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Максима Симанюка. Світла пам'ять маленькому "Янголу спорту"!
Автор: Денис Іваненко