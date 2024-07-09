Навіки "Янгол спорту": росіяни вбили 10-річного українського каратиста Максима Симанюка

З початку повномасштабного вторгнення Росія систематично тероризує Україну ракетними обстрілами. Чергова масштабна атака відбулася 8 липня.

Унаслідок неї вже відомо про 38 загиблих та майже 200 поранених людей. Одним з тих, чиє життя обірвалося, став 10-річний юний спортсмен.

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Жахлива трагедія

Українська федерація карате повідомила, що під час атаки на Київ загинув вихованець клубу "Чемпіон" Максим Симанюк. Він знаходився вдома, коли ворожа ракетка прилетіла у житловий будинок.

Це Максим Симанюк, каратист, 10 років. Він, його сестра та мати були вбиті російською ракетою у власному будинку в Києві. Максимці назавжди 10. Щирі співчуття батькові, а також клубу "Чемпіон", де тренувався Максим, та тренеру Володимиру Боєву. Вічна пам'ять,

– йдеться у повідомленні УФК.

Також на цю трагедію відреагував і наставник загиблого каратиста:

"Сьогодні російські нацисти вбили нашого маленького Чемпіона Максима Симанюка. Ненависті недостатньо. Помста буде вічною".

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Максима Симанюка. Світла пам'ять маленькому "Янголу спорту"!