Рафаель Надаль не зіграє на Вімблдоні та Олімпійських іграх

Іспанський тенісист Рафаель Надаль не братиме участь в Олімпійський іграх та Вімблдоні, третьому в сезоні турнірі серії Grand Slam, який пройде у Лондоні.
Зірковий тенісист оголосив про цей крок у соціальних мережах, вказавши, що це було "непросте рішення", але "прислухавшись до свого тіла" та "обговоривши це з командою", він дійшов висновку, що воно правильне.
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"Я прийняв рішення не виступати в цьому році на Вімблдоні і на Олімпіаді в Токіо. Завжди нелегко приймати таке рішення, але, прислухавшись до свого організму і обговоривши ситуацію з командою, я зрозумів, що так буде правильно", – написав Надаль.
Що відомо про Надаля?
- 35-річний Рафаель Надаль зазнав поразки в півфіналі Ролан Гаррос минулого тижня.
- В активі іспанця є "золото" Олімпіади-2008 в одиночному розряді і "золото" в парі у 2016 році. Останні два розіграші на Вімблдоні Надаль зупинявся в півфіналі.
- За свою кар’єру Надаль виграв 20 турнірів серії Grand Slam. Найбільше перемог в нього на ґрунтовому Roland Garros – 13. Чотири рази іспанець тріумфував на US Open, двічі на Wimbledon та один раз виграв Australian Open.