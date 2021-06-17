Рафаель Надаль не зіграє на Вімблдоні та Олімпійських іграх

Іспанський тенісист Рафаель Надаль не братиме участь в Олімпійський іграх та Вімблдоні, третьому в сезоні турнірі серії Grand Slam, який пройде у Лондоні.

Зірковий тенісист оголосив про цей крок у соціальних мережах, вказавши, що це було "непросте рішення", але "прислухавшись до свого тіла" та "обговоривши це з командою", він дійшов висновку, що воно правильне.

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"Я прийняв рішення не виступати в цьому році на Вімблдоні і на Олімпіаді в Токіо. Завжди нелегко приймати таке рішення, але, прислухавшись до свого організму і обговоривши ситуацію з командою, я зрозумів, що так буде правильно", – написав Надаль.

Що відомо про Надаля?