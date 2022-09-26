Пятов приїде у збірну України на "матч життя" проти Шотландії у Лізі націй

У вівторок, 27 вересня, визначиться переможець групи, у якій виступає Україна. "Синьо-жовті" в останньому турі групи Ліги націй зіграють проти Шотландії.

Пятов: У мене теж болить серце, я переживаю

З червня 2022 року національна збірна України отримала ще одного свого відданого фаната. Ряди уболівальників поповнив Андрій Пятов, який закінчив кар'єру на рівні збірної.

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Голкіпер Шахтаря розповів, що приїжджав у розташування "синьо-жовтих" та планує підтримати хлопців в останньому матчі проти Шотландії, яка відбудеться у Кракові.

У мене теж болить серце, я переживаю. Я сказав, що я їхній найвідданіший і запальний вболівальник. Тому буду поруч з командою. Я завжди буду підтримувати хлопців. Розумію, що зараз важкий період. Коли немає емоцій... Не можуть люди весь час бути на якійсь ейфорії з тими подіями, що відбуваються в Україні. Є якийсь спад, якісь ями,

– сказав Пятов.

Андрій додав, що перемога над Вірменією додасть нашій команді впевненості, адже у поєдинку проти шотландців команді Олександра Петракова потрібно лише перемагати.

Нагадаємо, що матч проти Вірменії у попередньому турі закінчився розгромною звитягою українців 0:5.

Матч Ліги націй став останнім для Пятова

Матч Україна – Шотландія розпочнеться 27 вересня о 21:45 за Києвом.

Пятов встиг взяти участь у цьогорічному розіграші Ліги націй. Андрій вивів команду на футбольне поле з капітанською пов'язкою у першому матчі проти Вірменії. У тій грі воротар Шахтаря відстояв на нуль та приніс Україні перемогу з рахунком 3:0.

Це був прощальний матч для Пятова у збірній Україні.