Рукавиці на цвях рано вішати: Пятов може возз'єднатися з колишнім партнером у зірковому клубі
Джерело:Шахтар
Легендарний український голкіпер не збирається закінчувати ігрову кар'єру. Андрій Пятов ще хоче пограти та розглядає різні варіанти.
У голкіпера "гірників" Андрія Пятова закінчується контракт із клубом 30 червня 2023 року. Тому питання майбутнього є дуже актуальним для досвідченого воротаря.
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У США може стати на одного українського футболіста більше
Останнім часом ходять чутки, що влітку Пятов може переїхати у США до сім’ї Кривцових. Голкіпер не підтвердив цього, але й не спростував.
Розумієте, зараз же соцмережі є – нічого не приховаєш. Моя дружина також… Вони тісно дружать, діти теж. Ну подивимось. Буду розмовляти з "Шахтарем", але не тільки від мене все залежить. Якщо знайдемо якусь згоду, якщо взагалі клуб захоче зі мною далі співпрацювати, то буду щасливий. Якщо скажуть ні, або на тренерську… Кажу: "Ні, я ще хочу пограти",
– розповів Андрій.
За словами футболіста, він ще не проводив перемовини з "гірниками" про продовження контракту. Тому вже 1 липня може стати вільним агентом. Якщо ж угода не продовжиться, то буде шукати віріанти. Ще рік-два Андрій точно хоче провести на футбольному полі у якості гравця.
Кар'єра Пятова
- Починав кар'єру у Полтаві, де перші професійні кроки робив у складі Ворскли-2, за яку грав з 17 до 20 років.
- У 2005 році дебютував у складі першої команди, за яку провів загалом 42 матчі та пропустив 40 голів.
- 13 грудня 2006 року підписав контракт із Шахтарем, який віддав за молодого голкіпера 6 мільйонів гривень та залишив його в оренді до кінця сезону.
- З сезону 2007/2008 провів за гірників майже 500 матчів та виграв 27 внутрішніх трофеїв.
- Переможець останнього в історії Кубка УЄФА.
- За збірну України провів 102 матчі та є єдиним гравцем, який був у заявці на всіх чемпіонатах Європи та світу, де наша збірна грала в основній сітці.