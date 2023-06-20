Рукавиці на цвях рано вішати: Пятов може возз'єднатися з колишнім партнером у зірковому клубі

Легендарний український голкіпер не збирається закінчувати ігрову кар'єру. Андрій Пятов ще хоче пограти та розглядає різні варіанти.

У голкіпера "гірників" Андрія Пятова закінчується контракт із клубом 30 червня 2023 року. Тому питання майбутнього є дуже актуальним для досвідченого воротаря.

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У США може стати на одного українського футболіста більше

Останнім часом ходять чутки, що влітку Пятов може переїхати у США до сім’ї Кривцових. Голкіпер не підтвердив цього, але й не спростував.

Розумієте, зараз же соцмережі є – нічого не приховаєш. Моя дружина також… Вони тісно дружать, діти теж. Ну подивимось. Буду розмовляти з "Шахтарем", але не тільки від мене все залежить. Якщо знайдемо якусь згоду, якщо взагалі клуб захоче зі мною далі співпрацювати, то буду щасливий. Якщо скажуть ні, або на тренерську… Кажу: "Ні, я ще хочу пограти",

– розповів Андрій.

За словами футболіста, він ще не проводив перемовини з "гірниками" про продовження контракту. Тому вже 1 липня може стати вільним агентом. Якщо ж угода не продовжиться, то буде шукати віріанти. Ще рік-два Андрій точно хоче провести на футбольному полі у якості гравця.

Кар'єра Пятова