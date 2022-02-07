П'ять країн планують спільно провести Євро-2028 та відмовитися від ЧС-2030

Англія, Шотландія, Уельс, Північна Ірландія та Ірландія планують подати спільну заяву на проведення чемпіонату Європи. І відмовитися від проведення чемпіонату світу 2030 року.

Країни Великої Британії та Ірландія офіційно вирішили поборотися за проведення чемпіонату Європи з футболу. Подати заявку до УЄФА вони мають до 23 березня 2022 року (кінцева дата для країн, які хочуть прийняти Євро-2028).

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Натомість ці країни погодилися відмовитися від боротьби за проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року. Хоча ця ідея була включена в програму консерваторів на виборах 2019 року.

Які саме міста можуть прийняти Євро-2028 у цих країнах – не вказано. Для прикладу, Євро-2024 приймуть одразу десять німецьких міст.

Так само поки невідомо, яким буде формат турніру. Цілком можливо, що кількість учасників збільшать до 32.

Британський досвід Євро-2020

Варто відзначити, що на Євро-2020 Лондон прийняв одразу вісім матчів, у тому числі обидва півфінали та фінал. Ці матчі відбувалися на стадіоні "Вемблі", який вміщує 90 тисяч глядачів.

Ще чотири матчі були зіграні в Глазго. У тому числі там свій матч 1/8 фіналу зіграла і збірна України проти Швеції. Там же 24 березня відбудеться і матч "синьо-жовтих" проти Шотландії півфіналі плей-офф кваліфікації відбору на чемпіонат світу 2022 року.

Дублін теж мав приймати матчі Євро-2020, але місцева влада згодом відмовилася від цього через пандемію коронавірусу. Тож звідти матчі перенесли до Санкт-Петербурга та Лондона.

Визначення господаря Євро-2028 відбудеться у вересні 2023 року.