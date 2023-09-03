П'ять європейських країн бойкотували Конгрес з волейболу через участь росіян та білорусів

Високопосадовці Європейської конфедерації волейболу (CEV) продовжують ігнорувати військову агресію Росії та її спільника Білорусь. Інакше як пояснити появу на Конгресі представників країни-агресора.

2 вересня у Брюсселі відбувся щорічний Конгрес Європейської конфедерації волейболу. Серед учасників заходу несподівано опинилися представники Росії та Білорусі.

Читайте також Терористів знову спіткала невдача: Росію та Білорусь не допустили до Азійських ігор-2023

Сказали, що це спорт, а не політика

Така лояльність до країн-терористів викликала обурення у делегатів Конгресу. Через присутність росіян та білорусів від участі в заході відмовилися Україна, а також Польща, Латвія, Литва та Естонія.

Президент Федерації волейболу Польщі Себастьян Свідерскі так прокоментував рішення бойкотувати Конгрес.

Ми не погоджувалися на присутність Росії та Білорусі на Конгресі. Усі збірні та клуби цих країн відсторонені від змагань. Відповідно до статуту, на цьому заході не могли брати участі ті, хто не веде активної діяльності. Крім того, вони брали участь у голосуванні з важливих питань. Ми не могли на це погодитися і разом з кількома країнами вирішили не брати участі в Конгресі,

– заявив Свідерскі.

Також польський функціонер прокоментував реакцію CEV на бойкот п'яти країн.

CEV нас ні в чому не переконав. Нам сказали, що це спорт, а не політика. Як і у випадку з торішнім чемпіонатом світу, який мав відбутися в Росії, зараз ніхто не збирався брати участь у події з країною, яка оголосила війну іншій, незалежній державі,

– розповів президент Федерації волейболу Польщі.

Цікаво, що на офіційному сайті CEV є звіт про Конгрес, але жодним словом не згадується бойкот. Також пресслужба Європейської конфедерації волейболу промовчала про участь в заході росіян та білорусів.

Зазначимо, що CEV два терміни очолює серб Александр Борічіч, який відомий своєю лояльністю до Росії. Нові вибори президента заплановані на 24 серпня наступного року. Немає сумніві, що поява росіян та білорусів пов'язана з прагненням обрати особу, яка буде лобіювати інтереси країн-агресорів.