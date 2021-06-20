Зрізка Хуммельса та курйоз Щенсни: п’ять автоголів Євро-2020, які побили рекорд

Чемпіонат Європи-2020 запам'ятовується не лише красивими голами, а й гольовими ударами збірних у власні ворота. За два тури команди забили вже п'ять автоголів.

Курйозний рекорд Євро-2020

Після матчу Португалія – Німеччина був побитий один із рекордів чемпіонату Європи. У матчі захисники португальців двічі відзначався у власних воротах. Невдахами поєдинку стали Рубен Діаш та Рафаель Геррейро.

Це варто побачити Воротарка збірної України забила шалений гол через усе поле в Євролізі: відео

Це уже четвертий і п’ятий за ліком автогол на цьому Євро-2020. На попередньому Євро у 2016 році футболісти тричі курйозно забивали у свої ворота.

Відео голу у власні ворота від Діаша

Відео автоголу Геррейро

Нагадаємо, що першим у власні володіння зрізав м'яч футболіст збірної Туреччини Меріх Деміраль, який вже у матчі-відкритті Євро-2020 записав себе до невдах вечора. Та зустріч завершилась розгромом від Італії 0:3.

Автогол Деміраля: відео

Після цього курйозний автогол забив голкіпер польської команди Войцех Щенсни, який головою спрямував м'яч у власні володіння у грі проти Словаччини.

Автогол голкіпера: відео курйозу

Третій автогол на цьому турнірі був забитий у центральному поєдинку не лише першого туру, а й цілого Євро-2020. У грі Франція – Німеччина єдиний та переможний гол для господарів забив захисник суперника. Оборонець "німецької машини" Матс Хуммельс хотів вибити м'яч на перехопленні, але потужно спрямував його повз Ноєра.

Як Хуммельс забив у власні ворота: відео