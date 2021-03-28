П'яний водій в ДТП вбив чотирьох членів сім'ї баскетболіста з НБА

Форвард Х'юстон Рокетс Деньюел Хауз втратив відразу декількох членів сім'ї. Так, в автомобільній аварії, що сталася 14 березня, загинули невістка і три племінника баскетболіста.

14 березня Порша Бранч, її 7-місячний син Дрейк Хаус, її 2-річний Месая Хаус і 5-річний Кінг Хаус були вбиті п'яним водієм.

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Як сталася ДТП

За даними шерифа округу Харріс, незадовго до аварії поліцейський зупинив цього водія за перевищення швидкості. На думку правоохоронця, водій не виглядав п'яним, тому його відпустили, щоб через кілька хвилин він спровокував смертельну ДТП.

За словами слідчих, чорний ящик, витягнутий з автомобіля, показав, що за дві секунди до того, як врізатися в машину Бранчі, транспортний засіб порушника їхав зі швидкістю 185 км/год.