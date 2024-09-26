Півзахисник збірної Боснії і Герцеговини Мералім П'янич вирішив виправдатися за попередню заяву. Два роки тому боснієць відмовився грати проти збірної Росії через агресію проти України.

Міралем П'янич підписав контракт з московським ЦСКА, який представляє загарбницьку армію. Хавбек гратиме за команду країни-агресорки до кінця червня 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Забув свою попередню заяву

Ще два роки тому П'янич виступав проти агресії Росії. Ексгравець Ювентуса та Барселони навіть відмовився грати проти їхньої збірної.

Проте шалені гроші можуть змінити думку навіть такого забезпеченого гравця, як П'янич. 34-річний боснієць перевзувся в повітрі та відмовився від своїх слів. Під час інтерв'ю російським ЗМІ він заявив, що ніколи не виступав проти Росії.

Знаю, що зараз багато хто обговорює мої слова дворічної давнини, проте я ніколи нічого не говорив проти Росії та російського футболу. Мені шкода, якщо моя мова когось образила, тож готовий просити пробачення,

– сказав П'янич.

Також ексзірка Ювентуса додав, що сподівається на швидке вирішення ситуації. Він згадав свої дитячі роки, коли у Боснії вирувала війна.

Від якої заяви відхрестився П'янич