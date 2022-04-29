У Путіна параноя, але його зупинить наша армія, – президент Динамо Суркіс

Ігор Суркіс побував на благодійному матчі Динамо у Дортмунді. Президент київського клубу розповів, як війна змінить український футбол та прокоментував божевільні дії кремлівського очільника.

Ігор Суркіс: Футбол у нас буде не на тому рівні, але він буде

Президент київського клубу відзначив підтримку в останньому матчі проти загребського Динамо. Також українські уболівальники прийшли підтримати команду на матчах у Польщі та Румунії.

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За словами Ігоря Суркіса, керівництвом загребського Динамо вже отримало пропозицію після перемоги України у війні проти Росії провести матч під мирним небом у Києві.

Власник "біло-синіх" впевнений, що війна суттєво вплине на рівень в українському футболі. Але заспокоїв фанатів – футболу бути. Ігор Суркіс пообіцяв, що зробить усе можливе, щоб розвивати футбол в Україні та допомагати іншим клубам.

"Коли зупиниться війна і не буде воєнного стану, я так розумію, що футбол у нас буде не на тому рівні, а на слабкішому, але буде!", – запевнив президент Динамо.

Суркіс впевнений, що українській армії вдасться скинути з вершини Володимира Путіна, який ухвалює рішення, які більш схожі на параною.

Це параноя – те, що він творить. Це не війна, а геноцид проти мирного населення, проти наших дітей, проти жінок, проти чоловіків похилого віку. Я думаю, хтось його зупинить. Найімовірніше, зупинять наші бійці, наша армія,

– відповів Ігор Суркіс.

Відзначимо, що Ігор Суркіс у компанії свого рідного брата Григорія підтримав Динамо з трибун у Дортмунді. Кияни потішили своїх фанатів перемогою над місцевою Боруссією (2:3). Участь у матчі взяли зірки "джмелів" Марко Ройс, Ерлінг Голанд та інші.