Путін, ти гірший за диявола, – Левченко жорстко засудила агресію Росії проти України

Легкоатлетка Юлія Левченко сильно налякана нападом Росії на Україну. Спортсменка залишається у Києві, який став одним із найгарячіших точок військових дій.

Левченко: Якщо я помру і моя сім'я, то кров на ваших руках

Титулована легкоатлетка не покинула рідну країну у такий складний для неї час. Юлія Левченко поділилась зі своїми підписниками в інстаграмі світлиною з приміщення, де перечікує військові дії між російською та українською арміями.

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Стрибунка у висоту не розуміє, що є голові російських військових, які так відкрито вбивають українців. Юлія Левченко додала, що Білорусь допомагає Росії доставляти техніку. У суботу, 26 лютого, військова техніка була за 32 кілометри від українського кордону з Білоруссю.

Левченко жорстко розкритикувала агресорів на чолі з Путіним. Юлія додала, якщо вона чи її сім'я загине, то їх смерті будуть на руках російських військових.

Спортсменка молиться за українську армію та вірить у її сили.

Путін, ти гірший за диявола! Ще раз, хто не зрозумів! У нас війна! На нас напала Росія. С*ки! Як ви могли! Як ви можете нас вбивати? Я у Києві і повірте, тут все видно! Білорусь допомагає Росії доставляти техніку. С*ки другі Якщо я помру і моя сім'я, то кров на ваших руках! Наша українська армія захищає нас як може! Молимося!,

– написала легкоатлетка.



Левченко не покинула Київ / Скриншот із інстаграму легкоатлетки

Нагадаємо, що 24 лютого Володимир Путін розпочав відкриту повномасштабну війну з Україною. Цей день українці воліли б стерти зі своєї пам'яті, як і кожен день військових дій проти країни-агресорки.

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