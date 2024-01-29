В дусі Скабєєвої: скандальний Маріо Балотеллі опублікував відео на підтримку Путіна

Колишній гравець збірної Італії Маріо Балотеллі вирішив порівняти президентів Росії та США. На ролику Путіна виставлений у явно більш позитивному ключі.

З початком повномасштабної війни в Україні світовий футбол став відмежовуватися від росіян. Місцеві команди усунули від єврокубків, а збірну не допустили до відбору на Євро-2024.

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Тим не менш, серед футболістів знаходиться чимало представників, які продовжують звеличувати Росію та толерувати війну. Одним із таких став скандальний форвард Маріо Балотеллі.

Італієць у себе в сторіс в інстаграм опублікував скандальне відео. На ньому він порівнює поведінку президента США Джо Байдена та російського диктатора Владіміра Путіна під час вшанування загиблого військового.

Відео від Маріо Балотеллі:

Маріо явно виставляє головного терориста світу у позитивному ключі, адже він не боїться навіть дощу. Відео накликало хейт на Балотеллі і тому довелось давати задню та пояснювати свою позицію.

Це було не про політику. Це було про повагу до людей, що загинули. Перестаньте плакати та зрозумійте суть,

– написав Маріо.

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Нагадаємо, що за свою кар'єру Балотеллі встиг пограти за Інтер, Манчестер Сіті, Мілан, Ліверпуль, Ніццу, Марсель, Брешию, Монцу та Сьон. З 2023 року форвард грає за турецький Адана Демірспор.

Крім того, на рахунку Маріо 14 голів у 36-ти матчах за збірну Італії. Разом із нею футболіст ставав віцечемпіоном Європи на турнірі в Польщі та України 2012 року.