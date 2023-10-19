З блекджеком і терористами: Путін оголосив про "всесвітні ігри дружби" в Росії замість Олімпіади

Після того, як Росія отримала покарання від Міжнародного олімпійського комітету, країна-загарбниця вирішила піти "своїм особливим шляхом".

Росія як країна не має шансів потрапити на Олімпійські ігри 2024 рок в Парижі. Відкритим залишається лише питання участі окремих російських спортсменів. Але під нейтральним статусом – без прапора, гімну та назви країни. І, цілком ймовірно, з підписанням антивоєнної декларації. В Росії такі вимоги вже називають принизливими.

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Тому в Росії не придумали нічого кращого, як організувати свої "ігри майбутнього" та "всесвітні ігри дружби" на противагу Олімпіаді. Перші відбудуться в Казані в лютому 2024 року, а другі заплановані в Москві та Єкатеринбурзі у вересні. Про це особисто заявив російський диктатор Владімір Путін, повідомляє 24 Канал.

До організації тих змагань росіяни вирішили долучити ті країни, які допомагають їм у війні проти України. Там заявляють про участь країн СНД, куди колись сходила Україна, а зараз її членом є Білорусь. Або ШОС – це Шанхайська організація співробітництва, членами якої є Іран та Китай. Залишилося лише дочекатися, коли учасниками змагань стануть представники ХАМАС, Хезболли та Талібану, з якими у росіян теж доволі дружні стосунки.

При цьому на цих змаганнях росіяни планують використати не лише традиційні види спорту, але й ті, які набирають популярності, фактично скопіювавши ідею в МОК. Так, мова йде про брейкінг, який дебютує на Олімпіаді-2024. Або про скейтбординг, які вперше був представлений на Олімпійських іграх в Токіо-2020.

Варто відзначити, що ідея з проведенням "своїх змагань" на противагу Олімпійським іграм – не нова. І її вже використали в СРСР в 1984 році, коли відмовилися від участі в Олімпіаді в Лос-Анджелесі. Єдина відмінність – тоді Радянський союз сам бойкотував змагання, а зараз Росію не пускають на Олімпіаду. Тож СРСР разом зі своїми комуністичними поплічниками організували міжнародні мультиспортивні змагання "Дружба-84". До поразки у війні в Афганістані залишалося п'ять років. До розвалу СРСР – сім років.