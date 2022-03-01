Путін, ми будемо танцювати на твоїй могилі, – український тенісист Стаховський

Один із найкращих українських тенісистів усіх часів Сергій Стаховський повернувся в України, щоб захистити її від Росії. Спортсмен зробив жорстку заяву у сторону Володимира Путіна.

"Проїхався" по Путіну

1 березня 2022 року – день, який став для жителів Харкова справжнім жахом. Росія здійснила обстріл Харківської ОДА – загиблі, поранені, ще декілька людей перебувають під завалами.

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Російські окупанти обстріляли з "Градів" один із районів Харкова.

Відео моменту з камер швидко поширилось мережами, спортсмени теж підхопили його та опублікували на своїй сторінках в інтернеті. Сергій Стаховський показав реалії "руского міра".

Український тенісист, який нещодавно закінчив кар'єру, жорстко пройшовся по Володимиру Путіну. Стаховський зазначив, що усі будуть танцювати на могилі кремлівського очільника.

Це центр Харкова. Ти не знайдеш справедливості у пеклі...путін, ми будемо танцювати на твоїй могилі,

– підписав відео спортсмен.



Обстріли у Харкові / Скриншот із інстаграму тенісиста

Нагадаємо, що Стаховський записався у запас української армії. Сергій вже повернувся у рідну країну, адже проживає із сім'єю за кордоном.

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