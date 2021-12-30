Путін та Лукашенко зіграли в хокей після переговорів: відео виставкової гри

Очільник Російської Федерації Володимир Путін та самопроголошений президент білорусі Олександр Лукашенко вийшли на лід після переговорів у Петербурзі, аби зіграти в хокей. Їхніми суперниками були колишні хокеїсти.

Потішний матч для Путіна та Лукашенка

Путін та Лукашенко були у складі однієї команди. Проти них вийшли на лід російські зірки минулого В'ячеслав Фетісов, Олексій Касатонов, Олександр Якушев, Ілля Ковальчук.

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Команда, до якої входив президент Росії та Лукашенко перемогла з рахунком 18:7. Путін закинув 7 шайб, самопроголошений президент – 2, а син білоруса – 4.

Виставкова гра двох "лідерів" потрапила на відео.

Путін вийшов на лід у футболці під номером 11. У його білоруського колеги на формі було зображено 01. Також їхні футболки містили різні написи. У президента Російської Федерації – "Росія", а у Лукашенка – "Білорусь".

Відео гри