Публічно заявляю про те, що я гей, – відомий австралійський футболіст зробив відверте зізнання

Хавбек австралійського клубу Аделаїда Юнайтед Джошуа Кавалло публічно повідомив, що він гомосексуаліст. Відверте зізнання футболіст зробив у своєму твітері.

"Я боровся з цим понад шість років"

Джошуа Кавалло наголосив, що знає багато футболістів, які не наважуються на подібні зізнання, через страх неприйняття та осуду. Тому він сподівається, що його заява змотивує інших спортсменів розказати правду.

Читайте також У Техасі школярам-трансгендерам заборонять виступати за команди іншої статі

З гордістю публічно заявляю про те, що я гей. Я щасливий, що ухвалив рішення про камінг-аут. Я боровся з цим понад шість років, і я радий, що можу покласти цьому кінець,

– заявив футболіст.

Кавалло зізнається, що у дитинстві йому доводилося приховувати це, бо він соромився.

Соромився, бо думав, що не зможу займатися улюбленою справою та бути геєм. Я знаю, що є й інші гравці, які живуть у тиші, – зізнався хавбек Аделаїда Юнайтед.

Видання The Guardian зазначає, що Кавалло наразі – єдиний відкритий гей у професійному футболі.

У цьому сезоні Кавалло провів 26 матчів у чемпіонаті Австралії та віддав 2 гольові передачі.