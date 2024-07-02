ПСЖ запропонував зірці Реала контракт на шалену суму: що відповів гравець
2 липня 2024, 19:28Читать новость на русском
Джерело:Don Diario
Чемпіон Франції ПСЖ зацікавлений у підписанні Вінісіуса Жуніора. Представники команди бачать у ньому заміну Кіліана Мбаппе.
3 червня Реал офіційно оголосив перехід Кіліана Мбаппе в команду. Контракт Мбаппе із ПСЖ завершився наприкінці минулого сезону, тож "вершковим" гравець дістався безплатно.
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Що відповів Вінісіус на пропозицію ПСЖ
Парижани спробували заманити зірку Реала, запропонувавши йому контракт на 500 мільйонів євро.
Однак попри таку щедру пропозицію, Вінісіус все ж схиляється до того, щоб залишитися в “королівському” клубі.Довідка. У сезоні-2023/2024 Вінісіус Жуніор провів за Реал 39 матчів, у яких забив 24 голи та віддав 11 результативних передач.
Нагадаємо, що над відходом з “королівського” клубу роздумує українець Андрій Лунін.