Дав ляпаса супернику: Неймар отримав вилучення за 2 хвилини та посварився з суддею у матчі ПСЖ

ПСЖ 28 грудня приймав Страсбург у 16-му турі французької Ліги 1. Для обох клубів цей поєдинок став першим після ЧС-2022 з футболу.

Перша частина зустрічі закінчилась із мінімальною перевагою ПСЖ у рахунку 1:0 завдяки голу Маркіньюса. Страсбургу вдалось забити лише на 51-й хвилині і те завдяки автору першого голу у зустрічі у складі ПСЖ, який спрямував м'яч у власні ворота, пише 24 канал.

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Усі емоції Неймара за 2 хвилини матчу

За рахунку 1:1 розпочалось усе найцікавіше. Лівий вінгер ПСЖ Неймар вдарив по обличчю суперника Адрієна Томассона. За що був покараний жовтою карткою. Минула лише хвилина, як один із лідерів атаки парижан побачив перед собою друге жовте світло, яке перетворилось у вилучення.

Неймар отримав другу жовту картку через симуляцію, що доволі звично для бразильського футболіста. Дорогою до роздягальні Неймар ще навіть встиг посваритись із арбітром. Розмова на підвищених тонах може вилитись у додаткове покарання для бразильця, який і так вже пропустить наступний матч.

У наступному турі ПСЖ зіграє на виїзді проти Ланса (1 січня).

Цікаво й те, що бразилець залишив межі стадіону ПСЖ навіть не дочекавшись фінального свистка про закінчення поєдинку.

Неймар вчинив так, як раніше у Манчестер Юнайтед робив Кріштіану Роналду.

У сезоні-2022/2023 Неймар провів у футболці ПСЖ 21 матч, у яких відзначився 15 голами та 13 асистами.

ПСЖ вирвало перемогу у Страсбурга 2:1 завдяки голу Кіліана Мбаппе на шостій компенсованій до поєдинку хвилині.

Парижани продовжують лідирувати у Лізі 1, маючи у своєму активі 44 бали.

Відеоогляд матчу ПСЖ – Страсбург