Потужно в дотик: ПСЖ пропустив гол від Маккабі в Лізі чемпіонів – відео

Матч для французького ПСЖ проти Маккабі з Хайфи на виїзді розпочався не надто вдало. Команда пропустила вже в першому таймі.

Гравці ПСЖ чи не одразу після стартового свистка вирішили тиснути на ворота суперника, щоб забити гол. Але господарі поля виявилися до такого готові. А після цього і самі забили.

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В середині першого тайму Хазіз отримав скидку м'яча від партнера. Після чого вирішив навісити у штрафний майданчик. А аже там Чері випередив Вітіньою і в дотик відправив м'яч повз Доннарумму у ворота. Так рахунок у матчі був відкритий.

Відео голу Чері у ворота ПСЖ