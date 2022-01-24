ПСЖ з дебютним голом Рамоса знищив Реймс у чемпіонаті Франції: відео

У неділю, 23 січня, в рамках 22 туру Ліги 1 ПСЖ приймав Реймс. Матч завершився перемогою господарів із рахунком 4:0.

ПСЖ – Реймс 4:0

Голи: Верратті, 44, Рамос, 62, Фас, 67 (авт.), Перейра, 75

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Другий гол парижан у цьому поєдинку на свій рахунок записав центральний захисник Серхіо Рамос – на 62-й хвилині зустрічі іспанець підстеріг відскок після кутового та заштовхав м'яч у ворота.

Цей забитий м'яч став для 35-річного центрбека першим у футболці ПСЖ.

Рамос довго відновлювався від травми і лише в листопаді провів першу гру за паризький клуб, на даний момент у Серхіо 5 матчів за команду Маурісіо Почеттіно.

ПСЖ набрав 53 очки. Команда продовжує лідирувати у турнірній таблиці чемпіонату Франції.

ПСЖ – Реймс відеоогляд