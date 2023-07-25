Проєкт спільного телепулу покинув ще один клуб: де дивитися матчі 1-го туру чемпіонату УПЛ

Вже у п'ятницю, 28 липня, стартує новий чемпіонат української Прем'єр-ліги. 16 клубів так і не змогли об'єднатися довкола створення єдиного телепулу.

24 липня відбулася фінальна зустріч представників 12 клубів УПЛ, які погодилися співпрацювати з провідними OTT-сервісами. До противників телепулу приєднався Рух. Львів'яни не погодилися на запропоновані умови співпраці.

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Перші тури покажуть безкоштовно

На зустрічі 12 клубів було погоджено рішення транслювати матчі 1-го туру УПЛ безкоштовно на OTT-сервісах: MEGOGO, Київстар ТБ, Setanta Sports. Для того щоб розширити глядацьку аудиторію, продовжуються переговори з іншими OTT-сервісами: Sweet TV, Vodafone TV та Воля.

Для реалізації проєкту УПЛ-ТБ буде створена робоча група представників клубів УПЛ та фахівців компанії MEGOGO. В майбутньому буде запроваджена платна модель трансляцій, що врахує інтереси клубів, вболівальників та сприятиме розвитку українського футболу.

Нагадаємо, що проти телепулу з самого початку виступали три клуби: Динамо, Дніпро-1 та Зоря. Вони транслюватимуть свої домашні матчі на каналах компанії "1+1 Media".

Наразі невідомо, де саме транслюватиме свої матчі львівський Рух. Домашні матчі 12 клубів, які об'єдналися навколо іде створення єдиного продукту, покажуть MEGOGO, Київстар ТБ, Setanta Sports.

Де дивитися матчі 1-го туру УПЛ

П'ятниця, 28 липня

17:00. Оболонь – Колос (MEGOGO, Київстар ТБ, Setanta Sports)

19:00. Верес – Полісся (MEGOGO, Київстар ТБ, Setanta Sports)

Субота, 29 липня

15:00. Рух – Зоря

17:00. Металіст 1925 – Шахтар (MEGOGO, Київстар ТБ, Setanta Sports)

Неділя, 30 липня

15:00. ЛНЗ – Чорноморець (MEGOGO, Київстар ТБ, Setanta Sports)

17:00. Динамо – Минай (2+2)

19:00. Олександрія – Кривбас (MEGOGO, Київстар ТБ, Setanta Sports)

Матч Ворскла – Дніпро-1 перенесено.