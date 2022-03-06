Провокація провалилась: російський гімнаст з символом окупантів РФ програв українцю

У Катарі на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики у вправах на брусах перемогу здобув українець Ілля Ковтун. Ганебним вчинком відзначився суперник Іллі – росіянин Іван Куляк.

"Спорт поза політикою"

Представник країни-агресорки Куляк замінив прапор РФ на на літеру Z на своїй формі. Саме таким символом позначають свої танки та іншу військову техніку росіяни, які вторглися на територію України, повідомляє 24 канал.

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Куляк на етапі Кубка світу у Досі здобув лише бронзову медаль – саме у паралельних брусах. І разом з Ковтуном піднявся на подіум для святкування.

Куляк дивився на нашого переможця знизу. Друге місце посів казахстанський гімнаст Мілад Карімі.

Позицію 20-річного російського атлета засудив гімнаст Олег Верняєв, який на своїй сторінці в інстаграмі написав, що громадяни Росії тепер не повинні казати, що спорт та політика мають розмежовуватися.

"Ви, звісно, пробачте, але хай росіяни не кричать, що спорт поза політикою. ВІтаю нашого хлопця, усе на своїх місцях", – написав Верняєв.

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