Переміг у драматичному фіналі: Проценко рекордно тріумфував на змаганнях у Швейцарії

У Беллінцоні відбувся турнір зі стрибків у висоту "Gala di Castelli". Він проходив у рамках Світового легкоатлетичного континентального туру категорії "Silver".

Україну на цих змаганнях представляв досвідчений стрибун із Херсона Андрій Проценко. Призер чемпіонату світу та Європи провів чудово один із останніх стартів у сезоні та здобув для своєї країни перемогу в дуже конкурентному середовищі.

Читайте також Новоспечена чемпіонка світу Магучіх з рекордом сезону тріумфувала на етапі Діамантової ліги

Одразу 5 спортсменів продемонстрували найкращий результат

Проценко з першої спроби подолав три висоти – 2,15, 2,20 та 2,24 метри, що в результаті й дозволило саме йому тріумфувати на змаганнях. Адже, окрім нього, остання висота підкорилася ще чотирьом спортсменам, проте кожен з них використав більше спроб для її взяття.

Після цього атлети намагалися підкорити планку 2,28 метри й українець був найближчим до успіху, але нікому не вдалося покращити результат, який став рекордним на турнірі у Швейцарії.

Другу позицію на турнірі розділили поляк Норберт Кобельські та італієць Стефано Соттіле, чемпіон світу та Олімпійських ігор-2020 Джанмарко Тамбері став четвертим, а п'ятірку замкнув грек Антоніос Мерлос.

. Таким чином рекордсменами змагань у Беллінцоні серед обох статей є українці. Раніше у 2019 році Ірина Геращенко перемогла на турнірі з результатом 1.94 метри та ділить звання рекордсменки з норвежкою Ханне Хаугланд.