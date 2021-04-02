Проти президента футбольного клубу Минай Пересоляка ввели санкції РНБО

Рада національної безпеки та оборони ввела нові санкції. Цього разу проти контрабандистів. Під санкції потрапив і власник футбольного клубу Минай Валерій Пересоляк.

У пятницю, 2 квітня, РНБО провело засідання, за підсумками якого були накладені санкції. Як назвали їх в РНБО "топ-десятку української контрабанди".

Детальніше У РНБО оприлюднили імена ТОП-10 контрабандистів, проти яких ввели санкції: список

Серед цих десятьох осіб виявився і Валерій Пересоляк – президент футбольного клубу Минай. Він багато років працював на митниці, остання посада перед звільненням – заступник начальника управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Закарпатської митниці ДФС.

Окрім самих "корупціонерів", санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними. Чи потрапив під санкції футбольний клуб Минай – поки невідомо.

Варто нагадати, що Минай виступає в УПЛ. Але поки веде боротьбу за збереження місце в еліті, перебуваючи серед аутсайдерів.