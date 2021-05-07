Проти домашнього насильства: Кличко взяв участь у благодійному аукціоні

Володимир Кличко встигає не лише підтримувати відмінну форму, а й допомагати дітям. Український боксер виставив свій лот для благодійного дитячого аукціону.
Благодійність від Кличка-молодшого
У Німеччині 6 травня стартував благодійний аукціон. Усі зароблені гроші підуть на боротьбу з жорсткою поведінкою з дітьми, які постраждали від домашнього насильства.
Оце так До "вічного рекорду" один крок: Кличко перевершив Тайсона, Алі та Льюїса
Аукціон триватиме до 13 травня. Серед лотів не обійшлось без українського сліду. Легенда боксу Володимир Кличко підтримав проєкт для дітей та виставив свій лот. Кличко-молодший підписав виставив свої боксерські рукавиці з автографом.
Також окрім нього цю ініціативу підтримали півзахисник Гамбурга Гідеон Юнг, телеведучі Штеффен Хенсслер та Корнелія Полетто та відомі художники.
Серед лотів можна зустріти не лише підписані боксерські рукавиці українця, а й футболки з автографами, сертифікати на проживання у готелях, різноманітні курси та картини.
Кличко відновить кар'єру
- Володимир все частіше натякає на своє повернення на професійний ринг. У серпні 2017 року Кличко востаннє вийшов на професійний ринг. Українець програв технічним нокаутом Ентоні Джошуа.
- Кличко-молодший перебуває у відмінній формі та може втерти носа багатьом молодим боксерам.
- Промоутер Олександр Красюк розкрив дві умови, які можуть повернути українського боксера на ринг. Володимир хоче взяти реванш у Тайсона Ф'юрі та стати найстарішим чемпіоном світу.
- Нещодавно легендарний Евандер Холіфілд викликав українського боксера для спільних тренувань. Влітку 2020 року Володимир вже допомагав Евандеру у підготовці до виставкових поєдинків.
- Українець може опинитись у тренувальному таборі свого кривдника Джошуа.
- Кличкові залишилось провести один успішний титульний бій, щоб зрівнятись із "вічним рекордом" американця Джо Луїса. Володимир 9,5 років утримував титул чемпіона світу у суперважкій вазі.