Поціновувачку злодіянь президента Росії відсторонили від міжнародних змагань з художньої гімнастики. Все через те, що вона звинуватила суддів у прискіпливому оцінюванні.

Міжнародна федерація гімнастики відсторонила голову Всеросійської федерації художньої гімнастики та головну тренерку збірної Росії Ірину Вінер на два роки. Її назвали винною у порушенні етики.

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Не вміння програвати

Путіністка після того, як збірна Росії вперше за 25 років залишилася без "золота" Олімпіади, назвала суддівство упередженим, звинувативши арбітрів у "ганьбі художньої гімнастики" та "завданні зупинити росіян". Ірина Вінер отримала дворічне відсторонення від міжнародних турнірів.

Також санкції до росіянки застосовано через розслідування справи про зняття кандидатури Наталії Кузьміної на виборах 2021-го року до технічного комітету FIG. Тоді Вінер заявила, що Кузьміна більше не є кандидатом від Росії через суддівство щодо сестер Діни та Аріни Аверіних на Іграх у Токіо.

Термін усунення розпочнеться після скасування санкцій щодо відсторонення росіян через повномасштабний напад на Україну – за умови, що обмеження буде знято протягом наступних п’яти років.

"Патріотизм" від Вінер