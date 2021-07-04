Пропутінський телеканал у Росії не включив у трансляцію гімн України

У Римі відбувся чвертьфінал Чемпіонату Європи з футболу між збірними України та Англії. На жаль, наша команда поступилася.

У Росії цей матч також показували у телеефірі, і тут не обійшлося без скандалу. Гімни України та Великої Британії "Перший канал" не показав.

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Російський "Перший канал" не показав в ефірі гімни України та Британії

Збірні України та Англії зустрілися в 1/4 фіналу Євро-2020 у Римі ввечері 3 липня.

Серед каналів, які показували поєдинок у Росії, був і пропутінський федеральний "Перший канал".

Однак трансляція розпочалася аж із презентації складів.

Тобто, державні гімни країн – України та Великої Британії – в ефір не потрапили.

У той час, коли весь світ слухав гімни країн, росіяни дивилися рекламу.

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