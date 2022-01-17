Пропустив безглуздий гол, травмувався, втратив батька: трагічна історія з Кубка Африки

Для воротаря збірної Кот-д'Івуару Бадра Алі Сангаре 16 січня стане навіки трагічним днем. За 24 години він пережив чимало неприємностей та горя.

Безглуздий гол

Бадра Сангаре став основним воротарем збірної Кот-д'Івуару на Кубку африканських націй. 16 січня він вийшов у стартовому складі проти одного з аутсайдерів турніру – збірної Сьєрра-Леоне. Але гра в команди не заладилася. Хоча до кінця основного часу вигравала 2:1.

Читайте також Маліновському заборонено грати в Серії А через відсутність вакцинації

Але вже на 90+3 хвилині сталася одна з драматичних подій в цьому матчі. В простій ситуації Сангаре допустився помилки – він прокинув м'яч під собою точно на суперника. А вже той віддав пас на Камара, який забив гол, зрівнявши рахунок.

Одразу після цього виявилося, що Сангаре, коли невдало стрибав за м'ячем, отримав травму. І не зможе продовжити матч. Поле він покинув на ношах. Цілком ймовірно, що він вже не зіграє на КАН через ушкодження.

На той час замін в збірній Кот-д'Івуару вже не було. Тож у ворота був змушений стати капітан команди – захисник Серж Ор'є. Але більше голів забито не було – гра закінчилася з рахунком 2:2.

Згодом виявилося, що в той же вечір, 16 січня, в Сангаре помер його батько.