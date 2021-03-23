Шевченко видав емоційну промову на першому тренуванні збірної України: відео

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко звернувся до гравців національної команди на першому тренуванні у 2021 році.

Наставник жовто-синьої команди зробив акцент на протиепідемічних заходах під час пандемії.

Як це було Без Маліновського, Коваленка і Ярмоленка: збірна України провела перше тренування в 2021 році

В країні дуже напружена ситуація з коронавірусом. Ми вже програли матч через COVID-19 Швейцарії, тому давайте обмежимо зустрічі з кимось. У нас і так часу немає,

– зазначив Шевченко.

"Тренуємося, миємося, їдемо в готель, вечеряємо і проводимо теоретичні заняття. У нас три гри за такий короткий період, часу на підготовку майже немає. Готуйтеся, будемо давати багато інформації", – сказав наставник збірної України.

Вже 24 березня в Сен-Дені збірна України проведе свій перший матч відбору до ЧС-2022. Суперник – діючі чемпіони світу французи. Початок зустрічі – о 21.45 за київським часом.