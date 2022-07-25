Промоутер Усика розповів, де українець готується до реваншу проти Джошуа
Джерело:onet.pl
Непереможний Олександр Усик 20 серпня вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. Наріз українець інтенсивно готується до важливого поєдинку.
Красюк: Підготовка буде у тій самій кліматичній зоні, що й серпневий бій
Промоутер боксера Олександр Красюк розповів, за яким критерієм обирали місце для підготовки Олександра до реваншу з Ентоні Джошуа.
До речі Від 100 доларів за місце в останньому ряді: квитки на бій Усик – Джошуа надійшли в продаж
"Ми якийсь час були в Празі, потім постало питання про дату та місце реваншу з Джошуа. Ми всією командою вирішили, що підготовка проходитиме у тій самій кліматичній зоні, що й серпневий бій", – зазначив промоутер.
Тому з Праги український боксер відправився на збори у Дубаї.
Саме тому Олександр уже три місяці посилено працює на зборах у Дубаї, і його супроводжують усі без винятку ті, хто допомагав йому готуватися до першого бою з Ентоні. Вони продовжують роботу, яку зробили рік тому,
– додав Красюк.
Усик – Джошуа: головне про реванш
- Боксери зустрінуться на ринзі 20 серпня у Саудівській Аравії. Боксери вже підписали офіційну угоду про реванш.
- Британець та українець боротимуться одразу за 3 чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF. Їх Олександру Усику вдалось зібрати у вересні 2021 року, коли він здобув перемогу над Джошуа.
- Олександр перебуває у відмінній формі, тому Ентоні важко сподіватися на легку перемогу.
- Вболівальники вже можуть придбати квитки на довгоочікуваний поєдинок. Найдешевший квиток коштує 375 саудівських ріалів. Це місця на краю, останні ряди на самому верху. За офіційним курсом НБУ, один саудівський ріал коштує 7,86 гривні. Тож квиток на бій обійдеться в близько 3 тисячі гривень.
- Усик не забуває про рідну країну, та розповідає світові про злочини окупантів. Також він провів благодійну вечерю у Лондоні, де зібрав чималу суму на підтримку України.