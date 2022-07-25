Промоутер Усика розповів, де українець готується до реваншу проти Джошуа

Непереможний Олександр Усик 20 серпня вийде на ринг проти Ентоні Джошуа. Наріз українець інтенсивно готується до важливого поєдинку.

Красюк: Підготовка буде у тій самій кліматичній зоні, що й серпневий бій

Промоутер боксера Олександр Красюк розповів, за яким критерієм обирали місце для підготовки Олександра до реваншу з Ентоні Джошуа.

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"Ми якийсь час були в Празі, потім постало питання про дату та місце реваншу з Джошуа. Ми всією командою вирішили, що підготовка проходитиме у тій самій кліматичній зоні, що й серпневий бій", – зазначив промоутер.

Тому з Праги український боксер відправився на збори у Дубаї.

Саме тому Олександр уже три місяці посилено працює на зборах у Дубаї, і його супроводжують усі без винятку ті, хто допомагав йому готуватися до першого бою з Ентоні. Вони продовжують роботу, яку зробили рік тому,

– додав Красюк.

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