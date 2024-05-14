"Він заслужив": стало відомо, хто обере для Ломаченка наступного суперника

Після блискавичної перемоги Василя Ломаченка над австрілійцем Джорджем Камбососом всі чекають на новий бій українця. Тодд Дюбеф розповів, хто обере наступного суперника для "Хай-тека".

Минулого вікенду в австралійському Перті на RAC Arena відбулося шоу за участю українського боксера Василя Ломаченка. Бій за титул чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF проти місцевого Джорджа Камбососа завершився достроковою перемогою українця.

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Промоутер розкрив плани Ломаченка

Президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбеф, який опікується справами Ломаченка, розповів, хто обере нового суперника для "Хай-тека". За його словами, Василь сам зможе вирішити, з ким боксуватиме наступного разу.

"Вирішувати буде Ломаченко. Він уже на такому рівні, що заслужив право самостійно обирати суперника. Він нам скаже своє рішення, а ми повинні організувати бій.

Протягом найближчих місяців буде конкретика. Чекаємо, що скаже Василь", – сказав Дюбеф.

Нагадаємо, в бою з Камбососом Ломаченко здобув 18-ту перемогу на профі-рингу при трьох поразках. Українець завоював вакантний пояс IBF у легкій вазі.