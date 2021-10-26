Промоутер Ф’юрі розповів, за рахунок чого британець поб'є Усика

Промоутер Френк Уоррен прокоментував можливий бій між володарем титулів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та чемпіона WBC Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 КО).

Восени 2021 року Ф'юрі у Лас-Вегасі втретє зустрівся з Деонтеєм Уайлдером і нокаутував американця.

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Усик проти Ф'юрі? Я ставлю на Тайсона. Він набагато більший, у нього є майстерність. Думаю, у них з Усиком однаковий рівень. Вони обидва мають чудову швидкість рук та роботу ніг. Але Ф'юрі набагато, набагато більше. І він виходить на ринг і б'ється,

– сказав промоутер британця.

Ф'юрі перед останнім боєм проти Деонтея Уайлдера показав на вагах рекордні в кар'єрі 125,6 кг.

Усик же за день до гучної перемоги над Ентоні Джошуа потягнув на 100,2 кг – ця вага також стала для українця рекордною на професійному рингу.

Усик – Ф'юрі: головне

Восени 2021 року обидва боксери провели бої вперше з 2020-го. Усик у Лондоні несподівано переміг Ентоні Джошуа й став чемпіоном світу.

Після перемог обох боксерів промоутери та експерти почали говорити про бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

Однак Усику потрібно дати реванш Джошуа. Натомість Тайсон, ймовірно, проведе захист титулу WBC проти Ділліана Уайта.